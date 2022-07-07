Оккупанты 12 ракетами ударили по Очакову и Николаеву

россияне утром 7 июля обстреляли Очаков и Николаев. Они били с временно оккупированной Херсонщины.

Об этом рассказали в оперативной группировке "Юг". К счастью, после обстрелов нет жертв.

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"Два удара 12 крылатыми ракетами по направлению временно оккупированной Херсонщины. В Очакове ударили по береговой линии и по жилому частному сектору. В Николаеве ракеты попали в производственные мощности и склад готовой продукции одного из предприятий пищевой промышленности", – написали военные.

Что происходит в Одесской области

По словам военных, ситуация на южном фронте сложная, но контролируемая. Ночью 7 июля россияне обстреляли Одесскую область из Черного моря ракетами типа "Калибр". Захватчики попали по двум сельскохозяйственным ангарам. Эти помещения разрушены до основания. Там хранили сельхозтехнику и около 35 тонн зерна.

Кроме того, убийцы атаковали остров Змеиный и значительно повредили причал. Однако украинские спецназовцы успели зачистить территорию – уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Защитники обнаружили заброшенную амуницию врагов и типичный признак "русского мира" – сплошные руины. Теперь на Змеином развеваются сине-желтые флаги.

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"Во время очередного авиационного удара по Одесщине из самолета Су-30 выпущены 2 ракеты Х-31. Одна попала в танкер "Millennial Spirit" (флаг Молдова), дрейфующий в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту. Вторая ракета самоликвидировалась над морем", – добавили военные.

Потери российских убийц

россияне хотят вернуть утраченные позиции, поэтому наступали вблизи Потемкиного Херсонской области. Однако украинцы отбили диверсионно-разведывательную группу. оккупанты вернулись с потерями.

В общем, за ночь у врагов стало меньше:

на 10 солдат;

на две 152 миллиметровые гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б";

на минометный комплекс 120 калибра "Сани".

Несмотря на это, в Черном море до сих пор находится усиленная группировка кораблей, на которых есть 5 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Они находятся в боевой готовности, чтобы ударить 48 ракетами типа "Калибр".

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