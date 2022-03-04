Горят склады площадью 500 квадратных метров. Тушить пожар в Очакове выехали два отделения спасателей Николаевской области.

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О возгорании сообщили в 10:04. Однако по состоянию на 11:45 работы по тушению приостановлены в связи с обстрелами.

Горят склады в Очакове: видео

Отметим, в Николаевской области сейчас идут бои, и местная ОВА уверяет, что украинские военные отобьют оккупантов.