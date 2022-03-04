Горять склади площею 500 метрів квадратних. Гасити пожежу в Очакові виїхали два відділення рятувальників Миколаївської області.

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Про займання повідомили о 10:04. Однак станом на 11:45 роботи з гасіння призупинені у зв'язку з обстрілами.

Горять склади в Очакові: відео

Зазначимо, на Миколаївщині зараз відбуваються бої, та місцева ОВА запевняє, що українські військові відіб'ють окупантів.

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