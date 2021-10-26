Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. По его словам, Украина будет интегрироваться в НАТО не только Вооруженными силами, но и военно-промышленным комплексом.

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Как рассказал Жданов, если рассматривать концепцию противостояния НАТО, сдерживания российской агрессии на Балтике и в Черном море, то Украина может стать глазами и ушами Альянса в центре Европы или на границах с Россией.

Это очень позитивный сигнал. Он свидетельствует о том, что мы интегрируемся в НАТО не только Вооруженными силами. Олег Жданов военный эксперт

Жданов отметил, что министр обороны США Ллойд Остин не зря приезжал в Украину. В частности, там хорошо знают ситуацию в нашем военно-промышленном комплексе.

"Думаю, что они будут в зависимости от наших мощностей и возможностей предлагать нам интеграцию и, возможно, даже выпуски каких-то либо частей вооружения, либо самих видов вооружения", – предположил военный эксперт.

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Впрочем, по мнению Жданова, то, что Украину будут интегрировать в систему кибербезопасности и обмена и передачи информации, является безусловным событием.

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