Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. За його словами, Україна інтегруватиметься в НАТО не лише Збройними силами, а й військово-промисловим комплексом.
До теми Вперше за понад 50 років: Україну запросили на засідання комітету ради НАТО
Як розповів Жданов, якщо розглядати концепцію протистояння НАТО, стримування російської агресії на Балтиці та в Чорному морі, то Україна може стати очима й вухами Альянсу в центрі Європи або на кордонах з Росією.
Це дуже позитивний сигнал. Він свідчить про те, що ми інтегруємося в НАТО не тільки Збройними силами.
Жданов зауважив, що міністр оборони США Ллойд Остін не дарма приїжджав в Україну. Зокрема, там добре знають ситуацію в нашому військово-промисловому комплексі.
"Думаю, що вони будуть залежно від наших потужностей й можливостей пропонувати нам інтеграцію і, можливо, навіть випуски якихось або частин озброєння, або самих видів озброєння", – припустив військовий експерт.
Дізнайтеся більше Україна може не лише просити захисту в НАТО, а й пропонувати допомогу, – експерт
Втім, на думку Жданова, те, що Україну інтегруватимуть в систему кібербезпеки та обміну й передачі інформації, є безумовною подією.
Жданов розповів про участь України в засіданні комітету ради НАТО: дивіться відео
Що цьому передувало
- Україну запросили взяти участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь – Конференції національних директорів озброєнь.
- Засідання відбудеться 26 жовтня під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга.
- Під час Конференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Україну представлятиме заступник міністра оборони Олександр Носов.
- На засіданні розширеного формату Конференції мовитиметься про: інновації в оборонно-технічній сфері; трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом; досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.