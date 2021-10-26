Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. За його словами, Україна інтегруватиметься в НАТО не лише Збройними силами, а й військово-промисловим комплексом.

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Як розповів Жданов, якщо розглядати концепцію протистояння НАТО, стримування російської агресії на Балтиці та в Чорному морі, то Україна може стати очима й вухами Альянсу в центрі Європи або на кордонах з Росією.

Це дуже позитивний сигнал. Він свідчить про те, що ми інтегруємося в НАТО не тільки Збройними силами. Олег Жданов військовий експерт

Жданов зауважив, що міністр оборони США Ллойд Остін не дарма приїжджав в Україну. Зокрема, там добре знають ситуацію в нашому військово-промисловому комплексі.

"Думаю, що вони будуть залежно від наших потужностей й можливостей пропонувати нам інтеграцію і, можливо, навіть випуски якихось або частин озброєння, або самих видів озброєння", – припустив військовий експерт.

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Втім, на думку Жданова, те, що Україну інтегруватимуть в систему кібербезпеки та обміну й передачі інформації, є безумовною подією.

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