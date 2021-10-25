Засідання відбудеться 26 жовтня 2021 року. Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов.

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Україна вперше візьме участь в розширеному форматі Конференції національних директорів озброєнь

Саме Олександр Носов представлятиме Україну під час Конференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Засідання відбудеться під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Вперше за понад півстоліття діяльності Комітету представник України запрошений до участі у питаннях, які раніше були прерогативою виключно країн-членів НАТО,

– заявив Носов.

На засіданні розширеного формату Конференції національних директорів озброєнь мовитиметься про:

інновації в оборонно-технічній сфері;

трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом;

досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.

Носов зауважив, що засідання відбуватиметься одразу після того, як 21 жовтня 2021 року Міністри оборони країн НАТО затвердили новий план оборони союзу під час конфліктів і криз. Його мета – планування негайного формування сил Альянсу у потрібний час і в потрібному місці.

Окрім того, в Брюсселі також заплановані двосторонні зустрічі Олександра Носова з Національними директорами з озброєння держав-членів НАТО.

Зверніть увагу! Конференція національних директорів з озброєння – це вищий дорадчий Комітет Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь. Діє з 1996 року. Саме вона координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки. До роботи залучають керівників національних відомств або відповідних підрозділів відомств, які відповідають за формування та реалізацію політики у цих сферах.

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