Днем Россия ударила по супермаркету в Константиновке. Известно о 43 раненых и 14 погибших, к сожалению, количество жертв и пострадавших постоянно увеличивается.

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Зеленский о заседании Ставки

В первую очередь заслушали доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на всех ключевых направлениях: Юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганщина и Харьковщина. И относительно наших оборонительных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории,

– рассказал президент.

Решением Ставки утвердили план следующих действий по усилению системы ПВО, чтобы защитить людей, критическую инфраструктуру и военные объекты. Также был доклад командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о комплексной защите школ в сотрудничестве с местными властями, общинами. По словам Зеленского, обсудили все аспекты безопасности подготовки к учебному году.

Глава СВР Олег Иващенко доложил об очередных террористических замыслах России.

"Мы все это видим и будем готовы. И напоследок – важный доклад СБУ, Василия Малюка, по их специальным дальнобойным операциям. Очень результативные действия!" – подытожил гарант.