Пока весь цивилизованный мир понимает, что буква "Z" стала своеобразной свастикой современных рашистов, на России не утихает безумие наносить ее на все что угодно. Так, теперь россияне в истерике лепят "Z" даже на свои мусоровозы .

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"Z" обозначает мусор

Временно оккупированной буквой латинского алфавита россияне уже маркировали свои авто, спортивную форму гимнастов на международных соревнованиях, даже ногти – наносили маникюр с буквой "в поддержку" своих орков. Впрочем, сейчас они иронически превзошли даже самих себя.

В российских СМИ с гордостью информируют, что буква "Z" появилась на мусоровозах , автобусах и машинах Росгвардии. Скриншот абсурда опубликовал нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в телеграме.

Рашисты гордятся буквой "Z" на мусоровозах / Скриншот Алексея Гончаренко

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