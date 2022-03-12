Поки увесь цивілізований світ розуміє, що літера "Z" стала своєрідною свастикою сьогоденних рашистів, на Росії не вщухає божевілля наносити її на все, що завгодно. Так, тепер росіяни в істериці ліплять "Z" навіть на свої сміттєвози.

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"Z" позначає сміття

Тимчасово окупованою літерою латинського алфавіту росіяни вже маркували свої авто, спортивну форму гімнастів на міжнародних змаганнях, ба навіть нігті – наносили манікюр з літерою "на підтримку" своїх орків. Втім зараз вони іронічно перевершили навіть самих себе.

У російських ЗМІ з гордістю інформують, що літера "Z" з'явилась на сміттєвозах, автобусах і машинах Росгвардії. Скриншот абсурду опублікував нардеп Олексій Гончаренко на своїй сторінці у телеграмі.

Рашисти гордяться літерою "Z" на сміттєвозах / Скриншот Олексія Гончаренка

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