Очень сложная ситуация в Харьковской области, – президент напомнил о зверствах россиян

В Харьковской области очень сложная ситуация. Оккупанты не оставляют попыток захватить город Изюм и издеваются над людьми в Балаклее.

Украина не забыла ни один город. Об этом во время обращения 18 марта рассказал президент Владимир Зеленский.

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Власть делает все для открытия гуманитарного коридора

Сейчас украинские власти делают все возможное, чтобы оказать гуманитарную помощь в города, которые заблокированы из-за обстрелов российских захватчиков.

Очень сложная ситуация в Харьковской области. Оккупанты не оставляют попыток уничтожить наш город Изюм. Издеваются над людьми в Балаклее. Наша команда делает все, чтобы организовать рабочий гуманитарный коридор в эти города и доставить продукты питания, воду, медикаменты,

– рассказал Зеленский.

Смотрите дневное обращение Зеленского за 18 марта: