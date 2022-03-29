По ее словам, они идут очень тяжело. На фоне переговоров Россия всегда усложняет процесс.

Важно Возле Изюма ПВО сбила вражеский истребитель-бомбардировщик и беспилотник

Ирина Верещук сообщила, что автобусы стоят, много часов ожиданий, нервов и звонков.

"Сегодня мы открыли несколько гуманитарных коридоров – Энергодар, Мелитополь, Запорожье, Бердянск", – напомнила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Тем не менее Ирина Верещук отметила, что о результатах сообщит в конце дня 29 марта 2022 года.

Смотрите утренний брифинг Ирины Верещук: