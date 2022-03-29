За її словами, вони йдуть дуже важко. На тлі перемовин Росія завжди ускладнює процес.

Важливо Біля Ізюму ППО збила ворожий винищувач-бомбардувальник і безпілотник

Ірина Верещук повідомила, що автобуси стоять, багато годин очікувань, нервів та дзвінків.

"Сьогодні ми відкрили декілька гуманітарних коридорів – Енергодар, Мелітополь, Запоріжжя, Бердянськ", – нагадала міністерка з питань реінтеграції окупованих територій.

Проте Ірина Верещук зазначила, що про результати повідомить вкінці дня 29 березня 2022 року.

Дивіться ранковий брифінг Ірини Верещук: