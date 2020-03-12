Очень своевременный карантин
Мой опрос специалистов показал, что карантин эффективнее вводить до начала массовой заболеваемости, чтобы ее предотвратить. А не тогда, когда уже будут тысячи больных.
Дивно, що ті самі люди, які два тижні тому таврували новосанжарців за необізнаність, тепер ширять інформацію про коронавірус – як зброю проти людей похилого віку; про те, що це навмисно створили в лабораторії Китаю, США, Росії, Кореї (назва країни не має значення) аби обвалити фондові ринки; про те, що це роздута на пустому місці паніка, бо значно більше людей вмирають від туберкульозу та СНІДУ.
Що всім вам заважає скористатись Google чи YouTube і там почитати та послухати лікарів?
Зверніть увагу: Вчіться протистояти коронавірусу
Ще більше дивує, що купа освічених людей почала шукати зраду у запровадженні карантину. Комусь зарано, комусь не такий карантин, комусь метро не закрили, комусь взагалі бачиться придушення свободи мирних зібрань.
Моє опитування фахівців у цій царині показало, що карантин ефективніше запроваджувати до початку масової захворюваності, аби їй запобігти. А не тоді, коли вже будуть тисячі хворих.
Так, карантин не такий суворий, як в Ухані, але це в десятки разів зменшує вашу ймовірність захворіти.
До речі: Коронавірус – не чума і не холера: боремося з панікою
Ось вам поради з сайту CDC національного агентства охорони здоров'я США щодо підготовки домогосподарства до можливого спалаху коронавірусу(посилання на сайт в першому коментарі):
Вживайте щоденних профілактичних заходів :
– Часто мийте руки;
– Не торкайтеся очей, носа та рота;
– Залишайтеся вдома, коли ви хворі;
– Закривайте тканиною нос та рот під час кашлю і чхання, після чого тканину викидайте у сміття;
– Чистіть та дезінфікуйте предмети та поверхні, яких часто торкаєтесь;
– Будьте готові, якщо школу чи садочок тимчасово закриють, а на вашому робочому місці відбудуться зміни.
У разі спалаху у вашій громаді коронавірусу захистіть себе та інших:
– Залишайтесь вдома і поговоріть зі своїм лікарем, якщо у вас лихоманка, кашель або задишка.
Якщо у вас виникли наступні симптоми негайно зверніться до лікаря:
– Утруднене дихання або задишка;
– Стійкий біль або тиск у грудях;
– Запаморочення;
– Синюваті губи або обличчя.
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Цей список не вичерпний, можуть бути й інші симптоми коронавірусу. Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем про будь-який інший сильний або серйозний симптом.
– Тримайте подалі від хворих;
– Максимально обмежте тісний контакт з іншими людьми, тримайтесь на відставні 6 футів (це приблизно 1,80 м).