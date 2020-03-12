Очень своевременный карантин

Мой опрос специалистов показал, что карантин эффективнее вводить до начала массовой заболеваемости, чтобы ее предотвратить. А не тогда, когда уже будут тысячи больных.

Дивно, що ті самі люди, які два тижні тому таврували новосанжарців за необізнаність, тепер ширять інформацію про коронавірус – як зброю проти людей похилого віку; про те, що це навмисно створили в лабораторії Китаю, США, Росії, Кореї (назва країни не має значення) аби обвалити фондові ринки; про те, що це роздута на пустому місці паніка, бо значно більше людей вмирають від туберкульозу та СНІДУ.

Що всім вам заважає скористатись Google чи YouTube і там почитати та послухати лікарів?

Зверніть увагу: Вчіться протистояти коронавірусу

Ще більше дивує, що купа освічених людей почала шукати зраду у запровадженні карантину. Комусь зарано, комусь не такий карантин, комусь метро не закрили, комусь взагалі бачиться придушення свободи мирних зібрань.

Моє опитування фахівців у цій царині показало, що карантин ефективніше запроваджувати до початку масової захворюваності, аби їй запобігти. А не тоді, коли вже будуть тисячі хворих.

Так, карантин не такий суворий, як в Ухані, але це в десятки разів зменшує вашу ймовірність захворіти.

До речі: Коронавірус – не чума і не холера: боремося з панікою

Ось вам поради з сайту CDC національного агентства охорони здоров'я США щодо підготовки домогосподарства до можливого спалаху коронавірусу(посилання на сайт в першому коментарі):

Вживайте щоденних профілактичних заходів :