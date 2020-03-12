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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
      БЛОГ Анна Маляр
      Юрист-кримінолог, голова Центру правових та кримінологічних досліджень

      Дуже вчасний карантин

      -
      В Україні запровадили карантин: чому влада діє правильно / forbes

      Моє опитування фахівців показало, що карантин ефективніше запроваджувати до початку масової захворюваності, аби їй запобігти. А не тоді, коли вже будуть тисячі хворих.

      Дивно, що ті самі люди, які два тижні тому таврували новосанжарців за необізнаність, тепер ширять інформацію про коронавірус – як зброю проти людей похилого віку; про те, що це навмисно створили в лабораторії Китаю, США, Росії, Кореї (назва країни не має значення) аби обвалити фондові ринки; про те, що це роздута на пустому місці паніка, бо значно більше людей вмирають від туберкульозу та СНІДу.
      Що всім вам заважає скористатись Google чи YouTube і там почитати та послухати лікарів?

      Зверніть увагу: Вчіться протистояти коронавірусу

      Ще більше дивує, що купа освічених людей почала шукати зраду у запровадженні карантину. Комусь зарано, комусь не такий карантин, комусь метро не закрили, комусь взагалі бачиться придушення свободи мирних зібрань.

      Моє опитування фахівців у цій царині показало, що карантин ефективніше запроваджувати до початку масової захворюваності, аби їй запобігти. А не тоді, коли вже будуть тисячі хворих.

      Так, карантин не такий суворий, як в Ухані, але це в десятки разів зменшує вашу ймовірність захворіти.

      До речі: Коронавірус – не чума і не холера: боремося з панікою

      Ось вам поради з сайту CDC національного агентства охорони здоров'я США щодо підготовки домогосподарства до можливого спалаху коронавірусу(посилання на сайт в першому коментарі):

      Вживайте щоденних профілактичних заходів :

      – часто мийте руки;
      – не торкайтеся очей, носа та рота;
      – залишайтеся вдома, коли ви хворі;
      – закривайте тканиною ніс та рот під час кашлю і чхання, після чого тканину викидайте у сміття;
      – чистіть та дезінфікуйте предмети та поверхні, яких часто торкаєтесь;
      – будьте готові, якщо школу чи садочок тимчасово закриють, а на вашому робочому місці відбудуться зміни.

      У разі спалаху у вашій громаді коронавірусу захистіть себе та інших:
      – Залишайтесь вдома і поговоріть зі своїм лікарем, якщо у вас лихоманка, кашель або задишка.

      Якщо у вас виникли наступні симптоми негайно зверніться до лікаря:
      – утруднене дихання або задишка;
      – стійкий біль або тиск у грудях;
      – запаморочення;
      – синюваті губи або обличчя.

      Читайте також: Коронавірус – не чума і не холера: боремося з панікою

      Цей список не вичерпний, можуть бути й інші симптоми коронавірусу. Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем про будь-який інший сильний або серйозний симптом.
      – Тримайте подалі від хворих;
      – Максимально обмежте тісний контакт з іншими людьми, тримайтесь на відставні 6 футів (це приблизно 1,80 м).

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      Автор: Анна Маляр
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Новини Здоров'я Публікації
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