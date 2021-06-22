Очередь и нервные местные: в Кропивницком от COVID-19 вакцинировали педагогов

В Кропивницком от коронавируса иммунизировали педагогов. Прививки учителям делали препаратом Pfizer. Однако для того, чтобы его получить, пришлось выстоять очередь.

Собственно иммунизация 22 июня началась еще в 9 часов утра. Уже тогда возле пункта вакцинации была большая очередь, которая продвигалась довольно медленно.

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Надлежащих условий для тех, кто пришел вакцинироваться, не создали – люди были вынуждены стоять на жаре и долго ждать.

В то же время некоторые педагоги вакцинировались повторно вакциной Pfizer, хотя первую дозу они получили препаратом AstraZeneca индийского производства, ведь соответствующие вакцины совместимы.

Перед вакцинацией педагоги заполняли анкеты

Перед тем как прививаться, люди заполняли анкету, писали есть ли аллергические реакции или хронические или сопутствующие заболевания. Тех, у кого есть – не допускают к прививке, ведь ответная реакция может привести к летальным исходам.

Учительница Оксана Нетребенко рассказала, что опасения перед вакцинацией были, потому что она длится меньше, чем год.

Еще не видно в перспективе и, скажем, в длительном расстоянии реакции на вакцину, и вообще как люди это переносят. Поэтому это риск определенный,

– сказала педагог.

Однако большинство учителей считают вакцину Pfizer одной из самых эффективных. Сейчас с начала вакцинации привили препаратом Pfizer уже почти 4,5 тысячи педагогов.

В Кропивницком продолжается вакцинация педагогов: смотрите видео