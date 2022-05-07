Первый вопрос – топливной безопасности
В ходе совещания в первую очередь обсудили вопросы топливной безопасности страны. Президент отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях.
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В частности, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что во взаимодействии с МИД продолжается работа по предоставлению Украине зеленого коридора в портах Восточной Европы. Это сейчас главное место в логистике поставок горючего в страну.
Отмечено необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва горючего,
– говорится в сообщении прессслужбы.