Найперше питання – паливної безпеки
Під час наради першочергово обговорили питання паливної безпеки країни. Президент наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях.
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Зокрема, перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що у взаємодії з МЗС триває робота щодо надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи. Це наразі головне місце у логістиці постачання пального в країну.
Наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів і накопичення державного резерву пального,
– йдеться у повідомленні пресслужби.