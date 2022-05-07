Найперше питання – паливної безпеки

Під час наради першочергово обговорили питання паливної безпеки країни. Президент наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях.

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Зокрема, перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що у взаємодії з МЗС триває робота щодо надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи. Це наразі головне місце у логістиці постачання пального в країну.

Наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів і накопичення державного резерву пального,

– йдеться у повідомленні пресслужби.