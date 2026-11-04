"Соседние имеют нулевую очередь": в ГПСУ назвали самые загруженные пограничные пункты

Как сообщил на брифинге в "Укринформе" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, пассажиропоток на западной границе значительно колеблется в зависимости от дня недели.

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Каковы подробности?

Граница с Польшей остается приоритетным направлением для большинства путешественников, из-за чего там регулярно фиксируются пиковые нагрузки.

Традиционно люди выбирают три направления, где наиболее активно пересекают границу и где могут наблюдаться скопления автомобилей. Это Устилуг на Волыни, Краковец и Шегини на Львовщине– отметил пресс-секретарь.

Свободные переходы позволяют избежать длительного ожидания

Представитель пограничного ведомства посоветовал водителям заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать длительного ожидания в очередях. Пока основные магистрали перегружены транспортом, на соседних коридорах ситуация бывает значительно спокойнее.

Ведь при высокой нагрузке на эти три пункта пропуска на соседних может не быть очередей– подчеркнул Демченко.

Актуальные данные о ситуации на выезде из Украины публикует Западное региональное управление Госпогранслужбы на своей странице в фейсбуке. Информация о состоянии очередей на каждом отдельном направлении обновляется каждые три часа.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в ночь на 3 ноября польские силовики предотвратили возможную провокацию на границе с Россией. Премьер-министр Дональд Туск сообщил о подозрительных людях с фонарями и оперативном привлечении спецслужб.

По его словам, польские и союзные службы уже некоторое время получали предупреждения о подготовке вражескими силами масштабных диверсий или актов саботажа в первой половине ноября.