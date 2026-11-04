"Сусідні мають нульову чергу": у ДПСУ назвали найбільш завантажені пункти кордону

Як повідомив на брифінгу в "Укрінформі" речник ДПСУ Андрій Демченко, пасажиропотік на західному рубежі суттєво коливається залежно від дня тижня.

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Які подробиці?

Кордон із Польщею залишається пріоритетним напрямком для більшості подорожніх, через що там регулярно фіксують пікові навантаження.

Традиційно люди для себе обирають три напрямки, де найбільш активно перетинають кордон і де можуть фіксуватися скупчення автівок. Це Устилуг на Волині, Краківець та Шегині на Львівщині– зазначив речник.

Вільні переходи дозволяють уникнути тривалого очікування

Спікер прикордонного відомства порадив водіям завчасно обирати альтернативні маршрути для уникнення тривалого очікування в чергах. Поки основні магістралі перевантажені транспортом, на сусідніх коридорах ситуація буває значно спокійнішою.

Бо при навантаженні на ці три пункти пропуску сусідні можуть мати нульову чергу– підкреслив Демченко.

Актуальні дані про ситуацію на виїзді з України публікує Західне регіональне управління Держприкордонслужби на своїй сторінці у Фейсбуці. Інформація щодо стану черг на кожному окремому напрямку оновлюється кожні три години.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у ніч проти 3 листопада польські силовики запобігли ймовірній провокації на кордоні з Росією. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив про підозрілих людей із ліхтарями та оперативне залучення спецслужб.

За його словами, польські та союзницькі служби вже певний час отримували попередження про підготовку ворожими силами масштабних диверсій або актів саботажу в першій половині листопада.