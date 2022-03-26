В очереди – "скорые" с ранеными детьми: Денисова о заблокированных оккупантами мариупольцах

Российские наемники не дают мариупольцам возможности уехать. Да, в пробке стоят даже кареты скорой помощи с ранеными детьми.

Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова. Она подчеркнула, что к ней поступают обращения родственников лиц, оказавшихся в ловушке российских оккупантов.

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Кареты скорой помощи стоят с ранеными детьми

В частности, возле Васильевки, что в Запорожской области, российские наемники заблокировали проезд. В результате образовалась многокилометровая пробка из беженцев из Мариуполя. К сожалению, в ней тоже стоят кареты скорой помощи с ранеными детьми.

Людмила Денисова отмечает, что действия России грубо нарушают Женевские конвенции. Более того, они квалифицируются как военное преступление согласно Римскому уставу уголовного суда.

Министр Ирина Верещук отметила, что на блокпосте "Васильевка" оккупанты уже несколько часов не пропускают 53 автобуса с детьми, женщинами, а также людьми преклонного возраста. Кроме того, оккупанты специально проводят тщательный осмотр тех, кто пытается пересечь блокпост. Это тоже замедляет движение.

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