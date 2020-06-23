Времена СССР запомнились многим не только образом жизни и советским строем, но и очередями за чем либо. Советская очередь – это своеобразная форма социальной самоорганизации населения.

Во времена СССР главная забота населения – получить товар. 24 канал решил вспомнить, как выглядели советские очереди и за чем стояли люди.

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Советская очередь: история

Очереди в магазин образовывались за несколько часов до закрытия. Обычно, в составе очереди были люди, которые брали на себя инициативу и составляли целые списки. После записи в список, часть людей расходилась и шла записываться в очередь в другой магазин, или выбирали себе уютные уголки на тротуарах, дворах, в подъездах.

Некоторые приносили с собой ватные одеяла, теплую одежду и даже табуретки!

В этой очереди видно только мужчин / Фото: firtka.if.ua

Поэтому у каждого купленного предмета домашнего обихода, одежды, еды была целая история.

А вопрос "Где достал?" – ответ предполагал не только название магазина, но и сколько часов нужно простоять в очереди, есть ли блат, а также "можно ли и мне купить такой же".



Очень тесно было в очередях, ведь кое-кто мог влезть без очереди​ / Фото: firtka.if.ua

Очередь в алкогольном магазине / Фото: firtka.if.ua

Несмотря на это все, по состоянию на май 2020 года половина украинцев не жалеет о распаде СССР, но каждому третьему (более 33%) жаль, что Советский Союз распался. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.



Очередь за обувью​ / Фото: firtka.if.ua



Женщины выбирают нижнее белье​ / Фото: firtka.if.ua