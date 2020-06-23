Часи СРСР запам’ятались багатьом не тільки способом життя та радянський ладом, а й чергами за будь-чим. Радянська черга – це своєрідна форма соціальної самоорганізації населення.

За часів СРСР головна турбота населення – дістати товар. 24 канал вирішив згадати, як виглядали радянські черги і за чим стояли люди.

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Радянська черга: історія

Черги до магазину утворювались за декілька годин до закриття. Зазвичай, зі складу черги були люди, які брали на себе ініціативу та складали цілі списки. Після запису до списку, частина людей розходилась і йшла записуватись до черги в інший магазин, або вибирали собі затишні куточки на тротуарах, дворах, в під'їздах.

Дехто приносив із собою ватні ковдри, теплий одяг та навіть табуретки!



У цій черзі видно лише чоловіків / Фото: firtka.if.ua

Тому в кожного купленого предмета домашнього вжитку, одягу, їжі була ціла історія.

А питання "Де дістав?" – відповідь припускала не тільки назву магазину, а й скільки годин потрібно простояти в черзі, чи є блат, а також "чи можна і мені купити такий ж".



Дуже тісно було в чергах, адже дехто міг влізти без черги / Фото: firtka.if.ua



Черга в алкогольному магазині / Фото: firtka.if.ua

Попри це все станом на травень 2020 року половина українців не шкодує про розпад СРСР, але кожному третьому (понад 33%) шкода, що Радянській Союз розпався. Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС.



Черга за взуттям / Фото: firtka.if.ua



Жінки обирають спідню білизну / Фото: firtka.if.ua