Более 100 машин: очереди на западной границе Украины могут продолжаться еще несколько дней
На западной границе Украины большие очереди. В частности, автомобили стоят на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.
По состоянию на 18 часов 9 мая очереди сохраняются на 4 пунктах пропуска с Польшей, 2 со Словакией и Венгрией соответственно.
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Очереди на западной границе Украины
На границе с Польшей в пункте пропуска:
- "Рава-Русская" – 30 автомобилей;
- "Грушев" – 90;
- "Шегини" – 100;
- "Краковец" – 120.
На границе со Словакией:
- в пункте пропуска "Малый Березный" – 80 машин,
- на КПП "Ужгород" – 135.
Кроме того, на границе с Венгрией:
- на КПП "Тиса" – 100 автомобилей;
- на КПП "Лужники" – 6 машин.
По словам пресс-секретаря Луцкого пограничного отряда ГПСУ Маргариты Вершининой такие очереди могут продолжаться еще несколько дней. Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов, комментируя очереди на пункте пропуска "Ягодин". Сейчас там стоят около 20 автомобилей.
"Потому что постоянно грузовые транспортные средства прибывают. Отмечу, что это начало месяца и конец выходных дней, поэтому многие грузовики пересекает государственную границу. Поэтому прогнозируем, что еще несколько дней может продержаться такая очередь", – рассказала пресс-секретарь.
Коротко о въезде для украинцев
- С 4 мая из-за пандемии COVID-19 Израиль запретил въезд иностранцам из ряда стран – среди них и Украина.
- С 15 мая украинцам для въезда в Турцию не нужно сдавать ПЦР-тесты. И все же туристам нужно заполнять анкету и показать ее в аэропорту при вылете из Украины.
- Также туристам разрешен въезд в Египет, Кипр, Грузию, ОАЭ, на Мальдивы, в Доминикану и Танзанию.
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