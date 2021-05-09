На западной границе Украины большие очереди. В частности, автомобили стоят на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

По состоянию на 18 часов 9 мая очереди сохраняются на 4 пунктах пропуска с Польшей, 2 со Словакией и Венгрией соответственно.

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Очереди на западной границе Украины

На границе с Польшей в пункте пропуска:

"Рава-Русская" – 30 автомобилей;

"Грушев" – 90;

"Шегини" – 100;

"Краковец" – 120.

На границе со Словакией:

в пункте пропуска "Малый Березный" – 80 машин,

на КПП "Ужгород" – 135.

Кроме того, на границе с Венгрией:

на КПП "Тиса" – 100 автомобилей;

на КПП "Лужники" – 6 машин.

По словам пресс-секретаря Луцкого пограничного отряда ГПСУ Маргариты Вершининой такие очереди могут продолжаться еще несколько дней. Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов, комментируя очереди на пункте пропуска "Ягодин". Сейчас там стоят около 20 автомобилей.

"Потому что постоянно грузовые транспортные средства прибывают. Отмечу, что это начало месяца и конец выходных дней, поэтому многие грузовики пересекает государственную границу. Поэтому прогнозируем, что еще несколько дней может продержаться такая очередь", – рассказала пресс-секретарь.

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