На західному кордоні України великі черги. Зокрема, автомобілі стоять на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Станом на 18 годину 9 травня черги зберігаються на 4 пунктах пропуску з Польщею, 2 з Словаччиною та Угорщиною відповідно.

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Черги на західному кордоні України

На кордоні з Польщею в пункті пропуску:

"Рава-Руська" – 30 автівок;

"Грушів" – 90;

"Шегині" – 100;

"Краковець" – 120.

На кордоні зі Словаччиною:

в пункті пропуску "Малий Березний" – 80 машин;

на КПП "Ужгород" – 135.

Окрім того, на кордоні з Угорщиною:

на КПП "Тиса" – 100 автомобілів;

на КПП "Лужанка" – 6 машин.

За словами речниці Луцького прикордонного загону ДПСУ Маргарити Вершиніної, такі черги можуть тривати ще кілька днів. Про це вона розповіла в ефірі одного з телеканалів, коментуючи черги на пункті пропуску "Ягодин". Наразі там стоять з 20 автівок.

"Тому що постійно вантажні транспортні засоби прибувають. Зазначу, що це початок місяця і кінець вихідних днів, тому багато вантажівок перетинає державний кордон. Тому прогнозуємо, що ще кілька днів може протриматися така черга", – розповіла речниця.

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