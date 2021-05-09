Більше 100 машин: великі черги на західному кордоні України можуть тривати ще кілька днів
На західному кордоні України великі черги. Зокрема, автомобілі стоять на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.
Станом на 18 годину 9 травня черги зберігаються на 4 пунктах пропуску з Польщею, 2 з Словаччиною та Угорщиною відповідно.
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Черги на західному кордоні України
На кордоні з Польщею в пункті пропуску:
- "Рава-Руська" – 30 автівок;
- "Грушів" – 90;
- "Шегині" – 100;
- "Краковець" – 120.
На кордоні зі Словаччиною:
- в пункті пропуску "Малий Березний" – 80 машин;
- на КПП "Ужгород" – 135.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною:
- на КПП "Тиса" – 100 автомобілів;
- на КПП "Лужанка" – 6 машин.
За словами речниці Луцького прикордонного загону ДПСУ Маргарити Вершиніної, такі черги можуть тривати ще кілька днів. Про це вона розповіла в ефірі одного з телеканалів, коментуючи черги на пункті пропуску "Ягодин". Наразі там стоять з 20 автівок.
"Тому що постійно вантажні транспортні засоби прибувають. Зазначу, що це початок місяця і кінець вихідних днів, тому багато вантажівок перетинає державний кордон. Тому прогнозуємо, що ще кілька днів може протриматися така черга", – розповіла речниця.
Коротко про в'їзд для українців
- З 4 травня через пандемію COVID-19 Ізраїль заборонив в'їзд іноземцям з низки країн – серед них є Україна.
- З 15 травня українцям для в'їзду в Туреччину не потрібно здавати ПЛР-тести. Та все-таки туристам потрібно заповнювати анкету та показати її в аеропорту при вильоті з України.
- Також туристам дозволений в'їзд в Єгипет, Кіпр, Грузію, ОАЕ, на Мальдіви, у Домінікану та Танзанію.
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