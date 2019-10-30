Очереди на границе со Словакией выросли вдвое: видео

На объездной Ужгорода очередь грузовиков до пункта пересечения "Ужгород-Вишне Немецкое" увеличилась почти в два раза по сравнению с предыдущими сутками. Причиной такого скопления является отсутствие разрешений на пересечение польской границы.

Очередь грузовиков до пункта пересечения протянулась вплоть села Оноковцы, сообщает местное издание Mukachevo.net.

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До этого количество автомобилей на границе со Словакией насчитывало около 500 штук. Еще в прошедшие сутки пограничники пропускали около 50-80 транспортных средств. Сейчас пограничные пункты работают в усиленном режиме пропуская такое же количество авто по 12:00.

Почему образовались очереди на границе

На польской границе закончились разрешения на въезд грузовиков на территорию этой страны. Поэтому грузоперевозчики бросились на словацкую границу, где эти разрешения есть.

Смотрите видео ситуации на границе со Словакией: