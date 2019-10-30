Черги на кордоні зі Словаччиною зросли вдвічі: відео

На об'їзній Ужгорода черга вантажівок до пункту перетину "Ужгород-Вишнє Нємецке" збільшилася майже у два рази у порівнянні з попередньою добою. Причиною такого скупчення є відсутність дозволів на перетин польського кордону.

Черга вантажівок до пункту перетину простяглась аж від села Оноківці, повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.

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До цього кількість автомобілів на кордоні зі Словаччиною нараховувала приблизно 500 штук. Ще минулої доби прикордонники пропускали близько 50-80 транспортних засобів. Зараз прикордонні пункти працюють у посиленому режимі пропускаючи таку ж кількість авто за 12 годин.

Чому утворилися черги на кордоні

На польському кордоні закінчилися дозволи на в'їзд вантажівок на територію цієї країни. Тому вантажоперевізники кинулися на словацький кордон, де ці дозволи є.

Дивіться відео ситуації на кордоні зі Словаччиною: