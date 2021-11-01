Мовляв, розчарували нас союзники, коли під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим його турецький колега Мевлют Чавушоглу привселюдно сказав, що Україна мала б припинити безпілотники називати турецьким. Начебто дипломат нам це забороняє.

К теме Дипломатия не помогла, – в правительстве объяснили, почему применили Bayraktar на Донбассе

Чому розчаровуватися зарано

Втім, не поспішайте зараз в Туреччині розчаровуватися, адже інформація про начебто категоричні заяви від турецького дипломата не відповідає дійсності.

Про заяви Чавушоглу у Москві на адресу України ми дізналися з російських джерел. Це не дивно, адже на зустрічі міністрів закордонних справ Росії та Туреччини у Москві українських журналістів не було й не могло бути.

Відповідно треба розуміти, що слова турецького дипломата перекладали та інтерпретували російські журналісти, яких, як відомо, правильно було б називати кремлівськими пропагандистами.

Вони й перекрутили його слова так, як це було вигідно Кремлю. Водночас ми в Україні у те повірили і взялися ширити з того приводу "зраду".

Україна вперше застосувала безпілотник Bayraktar: дивіться відео



Однак у тій його заяві не було звернення до України та якихось заборон. Подумайте самі, чому б це на зустрічі турка й росіянина перший раптом би почав звертатися до українців?

Відповідно він саме росіянам свої слова й адресував, порадивши турецькі Bayraktar вважати українськими. Тобто тут не те що "зради" не було з боку Туреччини, тут взагалі все навпаки.

Для України є перемогою те, що наші союзники навіть не заперечують, щоб їхню зброю вважали українською.

На прикладі цього епізоду з перекручуванням інформації ми вкотре переконалися, що російським ЗМІ у жодному разі не можна вірити. Ба більше, не варто починати ширити "зраду", ґрунтуючись на їхніх повідомленнях.

Интересно Турецкие беспилотники Bayraktar планируют производить в Украине

Підсумую – не було нам насправді "зради" у словах турецького міністра закордонних справ про Bayraktar, адже її "приплели" російські пропагандисти.

В Україні можуть виробляти Bayraktar

Для продовження теми Bayraktar, тобто надсучасних безпілотників, які чудово себе зарекомендували в усіх останніх війнах, адже проти них безсила російська протиповітряна оборона, скажу наступне.

Усе йде до того, що ці безпілотники почнуть виробляти в Україні, причому вже незабаром. За словами посла України в Туреччині, мовиться про місяці, але не про роки.



Безпілотники Bayraktar можуть виробляти в Україні / Фото Міноборони

Якщо таке трапиться, то це означатиме, що українській армії вони будуть і дешевшими, і в достатній кількості, що, погодьтеся, не може не тішити. Наразі ми маємо їх лише 6, але про них вже такий галас зчинили у Кремлі.

Росія стягує війська до кордону України

Росія знову взялася накопичувати свої війська під нашими кордонами. Мовиться не тільки про 41 російську армію, яка не повернулася до свого Новосибірська після спільних з Білоруссю навчань, а й про першу гвардійську танкову армію.

Вона мала б перебувати під Москвою, але передислокацію її бронетехніки залізницею фіксують останнім часом на численних відео самі ж росіяни.

Новий випуск "Pro новин" на 24 каналі: дивіться відео

Про усе це, а також про ситуацію на Донбасі повідомило поважне видання The Washington Post з посиланням на власні джерела серед американських та європейських військових та аналітиків.

Водночас українська розвідка це спростовує. Мовляв, немає під нашими кордонами накопичень російських військ. Натомість з боку росіян – чергова інформаційно-психологічна спецоперація (ІПСО), щоб завдяки дезінформації посіяти в серцях українців паніку.

Узнайте больше Разведка не фиксировала наращивание российских войск на границе

Чесно кажучи, якщо це ІПСО, то вона росіянам вдалася. Я дійсно почав знову боятися підготовки Кремля до повномасштабного військового вторгнення, зважаючи, що із запуском "Північного-потоку-2" Володимир Путін більше не буде залежним від нашої газотранспортної системи.

Та й наша труба не буде більше для нас гарантією "путінського ненападу", адже ми б її у такому випадку обов'язково підірвали, чим зірвали би Путіну транзит газу до Європи.

Так було раніше, але тепер от із введенням в експлуатацію "Північного-потоку-2" ми вже такого запобіжника й важеля впливу на Путіна більше не матимемо. Зважаючи на це, його вже нічого й не стримуватиме від наступу на Україну.



Путін може збільшувати напруженість на Донбасі / Фото Getty Images

Відповідно нам залишається молитися на українську армію, яка й зможе захистити від Путіна. Ну, можливо, ще союзники трохи допоможуть.

Путін погрожує кораблям НАТО

Тут от флагман американського 6 флоту дуже вчасно зайшов в Чорне море. На жаль, немає відомостей, що він прямує в Одесу, радше таки до турецьких портів заходитиме, але в Кремлі й від того вже "бомбануло".

Путін узявся цьому кораблю погрожувати. Мовляв, хоче у приціл зброї на нього подивитися.

К теме Можем посмотреть в прицел, – Путин открыто пригрозил кораблю НАТО

Зазомбовані "путінським телевізором" росіяни від таких слів "володаря Кремля" тепер у захваті. Втім, чесно кажучи, я певен, що з боку Путіна це лише вихваляння.

У нього не вистачить сміливості воювати, адже він – "кдбшний" пацюк, який любить блефувати, шантажувати, вбивати своїх ворогів, але ж не воювати. Ба більше, з сильнішим за себе.

Тож американському кораблю в Чорному морі, я певен, абсолютно нічого не згарожує. Принаймні від росіян точно. Однак як було б добре, якби той корабель пришвартувався на кілька днів в Одесі.