В Баку сообщили об одном убитом азербайджанском военном. В Армении говорят об одном раненом, его состояние – средней тяжести.
Ранее Армения заинтересована в подписании мира с Азербайджаном, – премьер Пашинян
Азербайджан сообщил о гибели одного контрактника
Согласно информации армянского Минобороны, азербайджанцы открыли огонь на участке в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении. Инцидент произошел около 15.15 по местному времени. Армения же, говорят в Ереване, только открывала ответный огонь.
В Баку сообщают другую информацию: выстрелом с армянской стороны был убит военнослужащий-контрактник Аяз Назаров. Он погиб во время перестрелки в направлении Кельбаджарского района.
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Последние новости о конфликте Армении и Азербайджана:
- В конце декабря премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в перемирии с Азербайджаном. Он отрицал, что Армения не хочет утверждения границ.
- Одна из последних встреч между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прошла в ноябре 2021 года. Участие в ней принимал и Владимир Путин.
- Через несколько недель политики пересеклись уже в Брюсселе.
- Оба раза Алиев и Пашинян говорили о разблокировании транспортных коммуникаций между странами, восстановлении железнодорожного сообщения и обмене пленными.
Об одном из предыдущих обострений на границе Армении и Азербайджана смотрите видео: