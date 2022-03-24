Украинские военные показали "трофейные" ракеты, которые вскоре используют против врага

24 марта 2022 , 14:57
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Сухопутные войска ВС Украины

Сухопутные войска Вооруженных Cил Украины показали новые трофеи, которые получили в бою. В ближайшее время защитники запустят их против противника.

Соответствующие фото были опубликованы военными в телеграммах. 

Внимание Удар по российским десантным кораблям в Бердянске: детали от Генштаба ВСУ

Очередная порция трофеев. В ближайшее время они полетят назад к оркам,
– написали военные.  

Напомним, крупный российский десантный корабль "Орск" вошел в порт Бердянска. Больше он оттуда не выйдет – его уничтожили украинские военные.

Смотрите видео об уничтожении десантного корабля "Орск" в порту Бердянска

 

Автор: Анастасія Лукашевська