Украинские военные показали "трофейные" ракеты, которые вскоре используют против врага
24 марта 2022 , 14:57Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
Сухопутные войска Вооруженных Cил Украины показали новые трофеи, которые получили в бою. В ближайшее время защитники запустят их против противника.
Соответствующие фото были опубликованы военными в телеграммах.
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Очередная порция трофеев. В ближайшее время они полетят назад к оркам,
– написали военные.
Напомним, крупный российский десантный корабль "Орск" вошел в порт Бердянска. Больше он оттуда не выйдет – его уничтожили украинские военные.
Смотрите видео об уничтожении десантного корабля "Орск" в порту Бердянска