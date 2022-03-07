Очередная воздушная тревога в Харькове – все в укрытия
7 марта 2022 , 13:36Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В Харькове объявили воздушную тревогу – город снова могут обстрелять. Жители города должны пройти до ближайших укрытий.
В Харькове – воздушная тревога. Жителей просят как можно быстрее пройти в убежища.
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Когда раздается сирена воздушной тревоги, жители города должны быстро пройти к ближайшим бомбоубежищам или укрытиям.