Дмитрий вяткин – депутат от "единой россии" – решил пожаловаться, как ему тяжело живется, сообщает 24 канал. Распространившуюся росСМИ циничную речь он произнес на фоне того, что в кремле объявили о частичной мобилизации и собираются призвать 300 тысяч резервистов.

Обратите внимание Путин готов утопить Украину в крови своих солдат, – Зеленский о мобилизации в России

Россияне начали паниковать. Они ищут в сети, как сбежать из россии и как сломать руку в домашних условиях. Тем временем Вяткин заявил, что с радостью ушел бы на фронт. Однако его работа – более важная.

Иногда кажется, что написать заявление и уйти на фронт – это, пожалуй, самое легкое решение,

– заявил Вяткин.

В то же время, так "облегчить" себе жизнь депутат думы, "к сожалению", не может, потому что имеет "ответственную миссию". По словам вяткина, именно депутаты должны донести до "пушечного мяса" важность момента.

Тем временем, резервисты панически ищут способы избежать призыва и жалуются на свою тяжелую судьбу в социальных сетях.

К теме – путин объявил частичную мобилизацию в россии: смотрите видео