Дмітрій вяткін – депутат від "єдіної росії" – вирішив побідкатися, як йому важко живеться, повідомляє 24 канал. Цинічну промову, яку поширили росЗМІ, він виголосив на тлі того, що у кремлі оголосили про часткову мобілізацію й збираються призвати 300 тисяч резервістів.

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Росіяни почали панікувати. Вони шукають у мережі, як втекти з росії та як зламати руку у домашніх умовах. Тим часом вяткін заявив, що з радістю пішов би на фронт. Однак його робота – важливіша.

Іноді здається, що написати заяву і піти на фронт – це, мабуть, найлегше рішення,

– заявив вяткін.

Водночас так "полегшити" собі життя депутат думи, "на жаль", не може, бо має "відповідальнішу місію". За словами вяткіна, саме депутати мають донести до "гарматного м'яса" важливість моменту.

Тим часом резервісти панічно шукають способи уникнути призову та бідкаються на свою тяжку долю у соціальних мережах.

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