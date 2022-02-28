По словам депутата от Компартии России, ему грустно наблюдать за происходящим в Украине. Его душу якобы переполняет боль, когда он воображает, куда может скатиться мир и его уклад.

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Депутат выступил против войны

Мархаев заявил, что в России ратифицировали признание боевиков, ведь в течение 8 лет мировая общественность якобы не замечала "геноцид" проживающих там людей. Он, руководствуюсь всеми доктринами российской пропаганды, подчеркнул, что там происходили "беззакония и нарушения прав человека". Однако, как всегда, депутат КПРФ не рассказал всей правды, ведь даже полслова не сказал о пророссийских боевиках, временно оккупировавших части территорий Донецкой и Луганской областей.

Прикрываясь фейковыми причинами, которые продолжает распространять российская правительственная верхушка, он заявил, что признание боевиков было необходимо. Однако Мархаев признал, что вторжение в Украину было ошибкой. Вероятно, причиной такого раскаяния было введение мировыми странами жестких санкций против страны-агрессора, ее депутатов и олигархов.

К моему большому сожалению, вся Кампания по признанию Д/ЛНР имела совсем другой замысел и первоначально скрывавшийся план, и в результате мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами. У нас не хватило ни выдержки, ни политической воли попытаться дальше отвоевывать свои позиции мирным путем.

– отметил Мархаев.

Он выступил против войны и военного решения вопросов.

"Говорю это не как сторонний наблюдатель или политик, а как непосредственный участник подобных, совсем недавних событий российской истории. Очень больно терять соратников, коллег, сослуживцев, обычных молодых и перспективных парней. Очень больно смотреть в глаза их родителям, детям и близким", – добавил депутат.⠀

По словам Мархаева, он осуждает как "стратегию Запада", так и политику России. Ведь под эгидой признания боевиков власти страны-агрессора скрыли планы разрешения полномасштабной войны с Украиной.

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