За словами депутата від Компартії Росії, йому сумно спостерігати за тим, що відбувається в Україні. Його душу буцімто переповнює біль, коли він уявляє, куди може скотитися світ і його уклад.

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Депутат виступив проти війни

Мархаєв заявив, що в Росії ратифікували визнання бойовиків, адже протягом 8 років світова громадськість буцімто не помічала "геноцид" людей, які там проживають. Він, керуючись усіма доктринами російської пропаганди, наголосив, що там відбувалися "беззаконня та порушення прав людини". Однак, як завжди, депутат КПРФ не розповів усієї правди, адже навіть пів слова не сказав про проросійських бойовиків, які тимчасово окупували частини територій Донецької та Луганської областей.

Прикриваючись фейковими причинами, які продовжує поширювати російська урядова верхівка, він заявив, що визнання бойовиків було необхідним. Проте Мархаєв таки визнав, що вторгнення в Україну було помилкою. Ймовірно, причиною такому каяттю було введення світовими країнами жорстких санкцій проти країни-агресорки, її депутатів та олігархів.

На мій великий жаль, вся Кампанія за визнанням Д/ЛНР мала зовсім інший задум і план, який спочатку ховався, і в результаті ми опинилися в стані повномасштабного протистояння і війни між двома державами. У нас не вистачило ні витримки, ні політичної волі спробувати далі відвойовувати свої позиції мирним шляхом,

– зазначив Мархаєв.

Він виступив проти війни та військового розв'язання питань.

"Кажу це не як сторонній спостерігач чи політик, а як безпосередній учасник подібних, зовсім недавніх подій російської історії. Дуже боляче втрачати соратників, колег, товаришів по службі, звичайних молодих і перспективних хлопців. Дуже боляче дивитись у вічі їхнім батькам, дітям та близьким", – додав депутат.⠀

За словами Мархаєва, він засуджує як "стратегії Заходу", так і політику Росії. Адже під егідою визнання бойовиків влада країни-агресорки приховала плани розв'язання повномасштабної війни з Україною.

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