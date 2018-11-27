Очередное землетрясение в Японии магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения произошел в префектуре Ибараки, источник залегал на глубине 50 километров.

Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

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Никакой информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Сначала была объявлена ​​угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было отменено. Сильные подземные толчки ощущались в центральной и северо-восточной части страны, включая префектуры Тиба, Ибараки и столичный регион.

Землетрясение не вызвало никаких проблем на объектах атомной энергетики, однако, по сообщениям местных СМИ, движение двумя скоростными железными дорогами было остановлено после автоматической остановки подачи электроэнергии.

Напомним, что 20 ноября северную часть Японии всколыхнуло новое мощное землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки произошли у побережья японской префектуры Фукусима.