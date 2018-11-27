06:03
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Очередное землетрясение в Японии магнитудой 5,0

      16 Читати новину українською
      Землетрясение в Японии
      Землетрясение в Японии / Фото из открытых источников

      Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения произошел в префектуре Ибараки, источник залегал на глубине 50 километров.

      Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

      Читайте также: Опасная земля под ногами: список самых кровавых землетрясений XXI века

      Никакой информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Сначала была объявлена ​​угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было отменено. Сильные подземные толчки ощущались в центральной и северо-восточной части страны, включая префектуры Тиба, Ибараки и столичный регион.

      Землетрясение не вызвало никаких проблем на объектах атомной энергетики, однако, по сообщениям местных СМИ, движение двумя скоростными железными дорогами было остановлено после автоматической остановки подачи электроэнергии.

      Напомним, что 20 ноября северную часть Японии всколыхнуло новое мощное землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки произошли у побережья японской префектуры Фукусима.

      Теги: Япония Землетрясение
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 ноября: Военное положение в Украине, отголоски обстрела украинских кораблей
      сегодня , 01:33 Главные новости 26 ноября: Военное положение в Украине, отголоски обстрела украинских кораблей
      807
      Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      26 ноября , 23:55 Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      Євгенія Мазур 60799
      Введение военного положения: какими будут последствия для Украины
      26 ноября , 23:29 Введение военного положения: какими будут последствия для Украины
      78297
      В Украине объявили военное положение: что это значит
      26 ноября , 22:44 В Украине объявили военное положение: что это значит
      Олена Капустян 1 78587
      Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями
      26 ноября , 22:05 Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями
      Яніна Ткачук 22401
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Отчаянная борьба человека с морем - все ради крабов - в "Адской работе"
       19 апреля 2013 , 11:31 1
      В Кремле возмущены новыми санкциями США, которые обвалили рубль до рекордно низких показателей
       9 августа , 13:56
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук