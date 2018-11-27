Черговий землетрус у Японії магнітудою 5,0

Землетрус магнітудою 5,0 стався у вівторок в центральній частині Японії. За даними національного метеорологічного управління країни, епіцентр землетрусу стався у префектурі Ібаракі, джерело залягало на глибині 50 кілометрів.

Про це повідомило Національне метеорологічне управління Японії.

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Жодної інформації про потерпілих або руйнування не надходило. Спершу було оголошено загрозу цунамі, але через кілька хвилин попередження було скасовано. Сильні підземні поштовхи відчувалися у центральній і північно-східній частині країни, включаючи префектури Тіба, Ібаракі і столичний регіон.

Землетрус не викликав жодних проблем на об'єктах атомної енергетики, однак, за повідомленнями місцевих ЗМІ, рух двома швидкісними залізницями було зупинено після автоматичної зупинки подачі електроенергії.

Нагадаємо, що 20 листопада північну частину Японії сколихнув новий потужний землетрус магнітудою 5,2. Підземні поштовхи сталися поблизу узбережжя японської префектури Фукусіма.