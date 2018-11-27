06:06
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Черговий землетрус у Японії магнітудою 5,0

      70 Читать новость на русском
      Землетрус у Японії
      Землетрус у Японії / Фото з відкритих джерел

      Землетрус магнітудою 5,0 стався у вівторок в центральній частині Японії. За даними національного метеорологічного управління країни, епіцентр землетрусу стався у префектурі Ібаракі, джерело залягало на глибині 50 кілометрів.

      Про це повідомило Національне метеорологічне управління Японії.

      Читайте також: Небезпечна земля під ногами: список найкривавіших землетрусів ХХІ століття

      Жодної інформації про потерпілих або руйнування не надходило. Спершу було оголошено загрозу цунамі, але через кілька хвилин попередження було скасовано. Сильні підземні поштовхи відчувалися у центральній і північно-східній частині країни, включаючи префектури Тіба, Ібаракі і столичний регіон.

      Землетрус не викликав жодних проблем на об'єктах атомної енергетики, однак, за повідомленнями місцевих ЗМІ, рух двома швидкісними залізницями було зупинено після автоматичної зупинки подачі електроенергії.

      Нагадаємо, що 20 листопада північну частину Японії сколихнув новий потужний землетрус магнітудою 5,2. Підземні поштовхи сталися поблизу узбережжя японської префектури Фукусіма.

      Теги: Землетрус Японія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 листопада: Воєнний стан в Україні, відлуння обстрілу українських кораблів
      сьогодні , 01:33 Головні новини 26 листопада: Воєнний стан в Україні, відлуння обстрілу українських кораблів
      837
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      26 листопада , 23:55 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 75161
      Запровадження воєнного стану: якими будуть наслідки для України
      26 листопада , 23:29 Запровадження воєнного стану: якими будуть наслідки для України
      43463
      В Україні оголосили воєнний стан: що це означає
      26 листопада , 22:44 В Україні оголосили воєнний стан: що це означає
      Олена Капустян 190642
      Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      26 листопада , 22:11 Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      Яніна Ткачук 42322
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Стрілянина у школі у Флориді: хто такий Ніколас Круз, що безжально вбив 17 людей
       15 лютого , 18:16
      ТОП-9 фільмів, які не варто пропустити на початку осені
       31 серпня 2015 , 06:19
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук