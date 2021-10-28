Очередной фейк: Таран не опровергал применение на Донбассе турецкого беспилотника

Информация о том, что министр обороны Андрей Таран опроверг первое применение на Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar, оказалась фейковой. Ее распространила российская пропаганда.

Фейковое сообщение о том, что Минобороны опровергло информацию о беспилотниках появилось на сайте "Диалог.UA". Впоследствии редакция издания заявила, что сайт взломали.

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Хакеры использовали наш сайт для публикации фейкового опровержения новости о первом боевом применении на Донбассе БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2. Сделали они это от имени министра обороны Андрея Тарана,

– говорится в сообщении.

Впоследствии так называемое "опровержение" распространили пророссийские СМИ с временно оккупированного Донбасса.

Заметим, в Министерстве обороны пока никак не комментировали эту информацию.

На Донбассе впервые применили турецкие Bayraktar