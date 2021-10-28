Очередной фейк: Таран не опровергал применение на Донбассе турецкого беспилотника

28 октября 2021 , 14:48
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Источник:

"Диалог"

Информация о том, что министр обороны Андрей Таран опроверг первое применение на Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar, оказалась фейковой. Ее распространила российская пропаганда.

Фейковое сообщение о том, что Минобороны опровергло информацию о беспилотниках появилось на сайте "Диалог.UA". Впоследствии редакция издания заявила, что сайт взломали.

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Хакеры использовали наш сайт для публикации фейкового опровержения новости о первом боевом применении на Донбассе БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2. Сделали они это от имени министра обороны Андрея Тарана,
– говорится в сообщении.

Впоследствии так называемое "опровержение" распространили пророссийские СМИ с временно оккупированного Донбасса.

Заметим, в Министерстве обороны пока никак не комментировали эту информацию.

На Донбассе впервые применили турецкие Bayraktar

  • Вооруженные силы Украины впервые использовали беспилотники против врага 26 октября. Тогда оккупанты вели сильные обстрелы и убили нашего защитника. На требование прекратить их боевики никак не реагировали.
  • Сначала ВСУ пытались дипломатическим путем заставить оккупантов перестать стрелять. Когда это не удалось, главнокомандующий Валерий Залужный издал приказ применить беспилотник, чтобы остановить российских наемников.
  • Bayraktar не пересекал линии соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку боевиков. После этого обстрелы позиций ВСУ прекратились.
  • Заметим, что украинская армия применила боеприпасы MAM-C с наименьшей мощностью. Благодаря этому оккупанты смогли отбежать от точки поражения и выжить.
  • В Кремле традиционно возмутились из-за применения турецкого оружия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это якобы может привести к "дестабилизации" ситуации на Донбассе.
Автор: Софія Мінджоса