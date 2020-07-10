В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.

Так ведомство отреагировало на новый скандал из-за Михаила Саакашвили. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте МИД.

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Там отметили, что Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией. А также подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства.

Общими для двух стран являются вызовы безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий наших государств,

– сообщили в МИД.

Также отметили, что реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

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"В связи с этим отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", – добавили в МИД.

Какие слова Саакашвили задели власть Грузии

Саакашвили в четверг, 9 июля, записал из Киева видеообращение к своим сторонникам в Грузии. Слова, сказанные политиком, процитировали ряд грузинских СМИ: