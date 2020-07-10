Очередной скандал из-за Саакашвили: как отреагировали в МИД
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.
Так ведомство отреагировало на новый скандал из-за Михаила Саакашвили. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте МИД.
Интересно Грузия потребует у Украины объяснить "позорные" заявления Саакашвили
Там отметили, что Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией. А также подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства.
Общими для двух стран являются вызовы безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий наших государств,
– сообщили в МИД.
Также отметили, что реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.
Читайте также План Саакашвили: за что Нацсовет реформ Зеленского возьмется в первую очередь
"В связи с этим отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", – добавили в МИД.
Какие слова Саакашвили задели власть Грузии
Саакашвили в четверг, 9 июля, записал из Киева видеообращение к своим сторонникам в Грузии. Слова, сказанные политиком, процитировали ряд грузинских СМИ:
- Что действующая власть Грузии не является законной.
- И что сам Саакашвили намерен активно способствовать смене власти в Грузии (говорилось о парламентских выборах, запланированных в стране на октябрь).