У Міністерстві зовнішніх справ України повідомили, що публічні висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави.

Так відомство відреагувало на новий скандал через Міхеїла Саакашвілі. Відповідну заяву опублікували на офіційному сайті МЗС.

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Там зазначили, що Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією. А також підтверджує свою готовність розвивати двосторонні відносини у дусі дружби та добросусідства.

Спільними для двох країн є безпекові виклики і проблеми окупованих Росією територій наших держав,

– повідомили у МЗС.

Також зазначили, що реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на основі довіри, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи один одного.

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"У зв'язку з цим зазначаємо, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію Української держави. Публічні висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави", – додали у МЗС.

Які саме слова Саакашвілі зачепили владу Грузії

Саакашвілі у четвер, 9 липня, записав із Києва відеозвернення до своїх прихильників у Грузії. Слова, сказані політиком, процитували низка грузинські ЗМІ: