Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, призывая украинцев тщательно проверять источники информации.

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В украинском информационном пространстве появилось немало анонимных каналов, которые призывают украинских мужчин бежать за границу. Они обещают беспрепятственный выезд из Украины через пункты пропуска или вне их. Оценивают свои услуги в несколько тысяч долларов, берут и в биткоинах.

Оперативными подразделениями Госпогранслужбы совместно с подразделениями Киберполиции ведется системная работа по выявлению таких каналов и чатов для их дискредитации и блокирования,

– сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Они добавляют, что подобную информацию распространяют белорусские органы пропаганды, со ссылкой на ведомство Шойгу сообщают, что желающие эвакуироваться за границу платят на украинской границе 1,5 – 5 тысяч долларов.

Некоторые из таких предложений – обманом вытягивают средства из граждан, другие – вовлекают их в уголовную деятельность. Просим граждан не доверять вражеской пропаганде и избегать мошеннических схем,

– сообщают в ведомстве.

Пограничники Украины и соседних стран Евросоюза и Молдовы эффективно противодействуют попыткам нарушения государственной границы нашей страны. Факты коррупции разоблачаются, а виновных привлекают к ответственности.

Мошенники призывают украинских мужчин к бегству / Скриншот Государственная пограничная служба Украины

Отмечаем, что лица, которые принимают преступные предложения, становятся жертвами мошенников, или фигурантами уголовных производств за преступления, связанные с попытками подкупа должностных лиц, организацией незаконного перемещения лиц через границу, использованием поддельных документов.

Мошенники призывают украинских мужчин к бегству / Скриншот Государственная пограничная служба Украины

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