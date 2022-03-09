Про це інформує Державна прикордонна служба України, закликаючи українців ретельно перевіряти джерела інформації.

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В українському інформаційному просторі з’явилося чимало анонімних каналів, які закликають українських чоловіків тікати за кордон. Вони обіцяють безперешкодний виїзд з України через пункти пропуску чи поза ними. Оцінюють свої послуги у кілька тисяч доларів, беруть і в біткоїнах.

Оперативними підрозділами Держприкордонслужби спільно з підрозділами Кіберполіції ведеться системна робота з виявлення таких каналів та чатів для їх дискредитації та блокування,

– повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Вони додають, що схожу інформацію поширюють білоруські органи пропаганди, які з посиланням на відомство Шойгу повідомляють, що охочі евакуюватися за кордон платять на українському кордоні 1,5 – 5 тисяч доларів.

Деякі з таких пропозицій – обманом витягують кошти з громадян, інші – втягують їх у кримінальну діяльність. Просимо громадян не довіряти ворожій пропаганді та уникати шахрайських схем,

– повідомляють у відомстві.

Наразі прикордонники України та сусідніх країн Євросоюзу і Молдови ефективно протидіють спробам порушення державного кордону нашої країни. Факти корупції викриваються, а винних притягують до відповідальності.



Шахраї закликають українських чоловіків до втечі / Скриншот Державна прикордонна служба України

Наголошуємо, що особи, які пристають на злочинні пропозиції, стають жертвами шахраїв, або фігурантами кримінальних проваджень за злочини, пов’язані зі спробами підкупу посадових осіб, організацією незаконного переміщення осіб через кордон, використанням підроблених документів.



Шахраї закликають українських чоловіків до втечі / Скриншот Державна прикордонна служба України

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