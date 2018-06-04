Очередной бессмысленный и бесчеловечный приговор,–Гройсман резко высказался по приговору Сущенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет сделано все возможное, чтобы освободить украинского журналиста Романа Сущенко из российской колонии.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Очередной бессмысленный и бесчеловечный приговор. Российский суд признал Романа Сущенко "шпионом" и избрал меру наказания – 12 лет строгого режима. Будем делать все возможное, чтобы освободить Романа и установить справедливость", – говорится в сообщении.

Черговий безглуздий і нелюдський вирок. Російський суд визнав Романа Сущенка «шпигуном» і обрав міру покарання - 12 років суворого режиму. Будемо робити все можливе, аби визволити Романа і встановити справедливість.#FreeSushchenko pic.twitter.com/47gxkI0a5N — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 червня 2018 р.

Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко незаконно задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила украинца в шпионаже, назвав кадровым разведчиком Минобороны Украины.



4 мая Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.