Черговий безглуздий і нелюдський вирок, – Гройсман різко висловився щодо вироку Сущенку
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що буде зроблено усе можливе, аби визволити українського журналіста Романа Сущенка з російської колонії.
Про це він написав у своєму Twitter.
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"Черговий безглуздий і нелюдський вирок. Російський суд визнав Романа Сущенка "шпигуном" і обрав міру покарання – 12 років суворого режиму. Будемо робити все можливе, аби визволити Романа і встановити справедливість", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка незаконно затримали у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила українця у шпигунстві, назвавши кадровим розвідником Міноборони України.
4 травня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму.