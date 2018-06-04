Черговий безглуздий і нелюдський вирок, – Гройсман різко висловився щодо вироку Сущенку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що буде зроблено усе можливе, аби визволити українського журналіста Романа Сущенка з російської колонії.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Черговий безглуздий і нелюдський вирок. Російський суд визнав Романа Сущенка "шпигуном" і обрав міру покарання – 12 років суворого режиму. Будемо робити все можливе, аби визволити Романа і встановити справедливість", – йдеться у повідомленні.

Черговий безглуздий і нелюдський вирок. Російський суд визнав Романа Сущенка «шпигуном» і обрав міру покарання - 12 років суворого режиму. Будемо робити все можливе, аби визволити Романа і встановити справедливість.#FreeSushchenko pic.twitter.com/47gxkI0a5N — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка незаконно затримали у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила українця у шпигунстві, назвавши кадровим розвідником Міноборони України.

4 травня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму.



