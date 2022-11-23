Голкипер Мексики открыл секрет, как ему удалось отразить пенальти Левандовского на ЧМ-2022

Сборные Мексики и Польши расписали "сухую" мировую в первом туре чемпионата мира-2022. Лучшая возможность забить была у Роберта Левандовского.

По ходу второго тайма Польша получила право на пенальти. 11-метровый принялся исполнять Роберт Левандовский, но пробил туда, куда бросился голкипер Мексики.

К теме Роковый промах Левандовского: Польша не сумела обыграть Мексику в первой игре на ЧМ-2022

Очоа: Мы работали над этим с тренером вратарей

Гильерме Очоа стал героем Мексики не только в тот момент, но и по итогам поединка. Вратарь сделал все возможное, чтобы принести своей команде первое очко в игре против поляков. Ничья 0:0 принесла обоим по одному баллу в актив.

После поединка Очоа рассказал, как ему удалось потянуть удар звездного нападающего Барселоны.

Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц. Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовски – еще та задача: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет. Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль,

– сказал Очоа.

Очоа провел свой 132 матч в футболке национальной команды.

Уже 26 ноября Мексика сыграет против Аргентины (в 21:00 по Киеву).