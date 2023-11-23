Андрей Одарченко – депутат от "Слуг народа". Сначала ему приостановили членство в партии. А вечером 23 ноября стало известно, что его исключили.
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Решение было единогласным
23 ноября на заседании дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга народа" всеми членами было единогласно принято решение об исключении из членов партии Андрея Одарченко,
– отметила председатель партии Елена Шуляк.
Заметим, что накануне она отметила, что ситуация по поводу попытки дать взятку ее однопартийцем – неприятная. Она добавила, что в партии создан руководящий орган – дисциплинарная комиссия. Она состоит из пяти человек, которые дадут соответствующие рекомендации и выводы. Собственно, комиссия решила исключить из рядов "Слуги народа" Андрея Одарченко.
Что известно об Одарченко и взятке
- То, что говорится об Андрее Одарченко от "Слуги народа", подтвердили в Центре противодействия коррупции. Заметим, что он – член комитета по антикоррупционной политике.
- ЦПК отметил, что Одарченко предложил главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему взятку в биткоинах. Предлагаемая сумма в эквиваленте составляет 50 тысяч долларов.
- Народный избранник взамен на эту сумму просил посодействовать в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на ремонт объекта инфраструктуры, который ему подконтролен.
- В САП уточнили, что речь идет о здания университета, в котором народный депутат все еще занимает должность ректора. Заметим, что действие контракта было приостановлено.
- Одарченко даже успел сделать первый транш – 0,39 биткоина или 10 тысяч долларов. Они поступили на криптокошелек Найема. И после этого, по горячим следам, народному депутату объявили о подозрении.