Андрій Одарченко – депутат від "Слуг народу". Спочатку йому призупинили членство у партії. А вже ввечері 23 листопада стало відомо, що його виключили.

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Рішення було одноголосним

23 листопада на засіданні дисциплінарної комісії політичної партії "Слуга народу" всіма членами було одноголосно прийнято рішення щодо виключення з членів партії Андрія Одарченка,
– зазначила голова партії Олена Шуляк.

Зауважимо, що напередодні вона зазначила, що ситуація щодо спроби дати хабаря її однопартійцем – неприємна. Вона додала, що у партії створений керівний орган – дисциплінарна комісія. Вона складається з п'яти осіб, які й дадуть відповідні рекомендації та висновки. Власне, комісія вирішила таки виключити з лав "Слуги народу" Андрія Одарченка.

Що відомо про Одарченка та хабар

  • Те, що мовиться про Андрія Одарченка від "Слуги народу", підтвердили у Центрі протидії корупції. Зауважимо, що він – член комітету з питань антикорупційної політики.
  • ЦПК зазначив, що Одарченко запропонував главі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабар у біткоїнах. Запропонована сума в еквіваленті складає 50 тисяч доларів.
  • Народний обранець в замін на цю суму прохав посприяти в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт об'єкта інфраструктури, який підконтрольний йому.
  • У САП уточнили, що йдеться про будівлі університету, в якому народний депутат усе ще обіймає посаду ректора. Зауважимо, що дію контракту призупинили.
  • Одарченко навіть встиг зробити перший транш – 0,39 біткоїна або 10 тисяч доларів. Вони надійшли на криптогаманець Найєма. І після цього, по гарячих слідах, народному депутатові оголосили про підозру.