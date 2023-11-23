Андрій Одарченко – депутат від "Слуг народу". Спочатку йому призупинили членство у партії. А вже ввечері 23 листопада стало відомо, що його виключили.

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Рішення було одноголосним

23 листопада на засіданні дисциплінарної комісії політичної партії "Слуга народу" всіма членами було одноголосно прийнято рішення щодо виключення з членів партії Андрія Одарченка,

– зазначила голова партії Олена Шуляк.

Зауважимо, що напередодні вона зазначила, що ситуація щодо спроби дати хабаря її однопартійцем – неприємна. Вона додала, що у партії створений керівний орган – дисциплінарна комісія. Вона складається з п'яти осіб, які й дадуть відповідні рекомендації та висновки. Власне, комісія вирішила таки виключити з лав "Слуги народу" Андрія Одарченка.

Що відомо про Одарченка та хабар