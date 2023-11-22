Підозрюваний розраховував отримати неправомірну вигоди від очільника Агентства розвитку інфраструктури Мустави Найєма. За повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Одарченка затримали під час передання суми, еквівалентної 10 тисячам доларів.

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Які докази надала прокуратура

Основою для звинувачень народного депутата стали записані під час негласних слідчих дій розмови Одарченка та Найєма, який у цій справі має статус свідка та викривача.

Так, розглядаючи можливість дати хабар у криптовалюті, народний депутат розповів, що "любить крипту" і вважає її "ох***ною темою", а також – що має обмінники у кількох обласних центрах України.

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Також матеріали САП свідчать, що нардеп мав намір отримати неправомірну вигоду від реконструкції пунктів пропуску в Закарпатській області. За це Одарченко мав намір заплатити Найєму певний відсоток від отриманих прибутків:

3-5-7-9%, скажи скільки. Давай домовимося. В мене душа потім болітиме, якщо я або недодав, або дав забагато,

– процитувала Одарченка прокурорка САП.

Інша цікава подробиця: народний депутат був членом антикорупційного комітету Верховної Ради й усвідомлював ризики, на які йде, пропонуючи хабар. "Якщо мене зачеплять, то потім вже не буде ні настрою, ні щастя, нічого", – звірявся він Найєму.

Про що ще розповідав Одарченко Найєму

Згідно матеріалів обвинувачення, в перші дні війни Одарченко разом із родиною виїхав на Закарпаття. Також у 2023 році він вважав, що Харків, із якого він походить, не вистоїть від навали агресора, й припускав необхідність "домовлятися з Росією" про мир без виведення окупаційних військ. Водночас депутат стверджує, що активно допомагає ЗСУ та мешканцям прифронтових регіонів.

Попри звинувачення, на захист Одарченка виступили близько 200 осіб, здебільшого – працівників Державного біотехнічного університету, в який входить колишній Харківський університет харчування та торгівлі, очолюваний нардепом перед обранням на державну посаду. Сам Одарченко свою провину також не визнає.

Мустафа попросив мене, щоб я навчив його користуватися криптовалютою. Я сам не дуже вмів цим користуватися, але ми допомогли Мустафі налаштувати гаманець разом з Чернецьким в готелі Хілтон. Я йому нічого не переводив,

– запевнив нардеп на судовому засіданні.

За підсумками наведених доказів, Спеціальна антикорупційна прокуратура просила взяти підозрюваного під варту із альтернативною заставою у розмірі 15 млн гривень, і Вищий антикорупційний суд повністю задовольнив це прохання.

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