Во вторник, 5 августа, исполнилось 46 лет Андрею Билецкому –основателю и первому командиру "Азова", Третьей штурмовой бригады, ныне – командиру Третьего армейского корпуса.

По случаю праздника его жена, журналистка Татьяна Даниленко, опубликовала семейные фото и рассказала о муже неизвестные факты, информирует 24 Канал.

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"Он не знает марки моей машины – Land Cruiser или Range Rover. За время полномасштабного вторжения ни разу не выезжал из Украины, а во время отпуска занимается работой, до которой не дошли руки на фронте", – отметила журналистка.

Она подчеркнула, что командир Третьего армейского корпуса любит своих солдат не меньше, чем собственных детей.

Третью штурмовую он создал с нуля, у нее нет пункта постоянной дислокации. Государство дало старое заброшенное здание, которое Андрей за частные средства перестраивает в настоящий "Хогвартс" для "боевых магов" – это крепость, где есть фехтовальный зал, библиотека, хай-тек тропы для бега... Не представляю, чтобы Андрей с таким же вдохновением рисовал эскизы комнат своим детям, как он рисует новые и новые объекты для бойцов – у нас в принципе сейчас нет собственного жилья,

– написала Татьяна Даниленко.

Она рассказала, как когда-то купила красивое дорогое платье и, когда назвала его стоимость мужу, тот "со скоростью ИИ" вычислил долю платья в цене протеза для бойца. Тогда Билецкий собирал деньги на протез бойцу, а тот впоследствии публично рассказывал, что железную руку выдало государство. Платье так и не одевалось.

Журналистка Татьяна Даниленко опубликовала семейные фото / Фото Татьяны Даниленко

Женщина добавила, что с иронией воспринимает штампы о "надо создавать такие прогрессивные бригады, как Третья штурмовая" и о "командирах, как Билецкий", ведь перенять опыт возможно, а вот "масштабировать одержимого своим делом командира" – нет.

Я собираю удивительные истории из его жизни в книгу, но подводить черту – не время. Решающая битва впереди. И в ней он еще очень всех удивит,

– написала Татьяна Даниленко.

В прошлом году, в 45-летний юбилей, она рассказала о детстве Андрея Билецкого, которое проходило на Салтовке в Харькове. Когда он должен был идти в первый класс, его отец, советский инженер, подарил "Историю Украины" Антона Лотоцкого – детскую книгу, написанную бойцом легиона Сечевых стрельцов. Книга произвела огромное впечатление на Белецкого. Он разрисовал фасад школы антикоммунистическими лозунгами, что не понравилось ни директору школы, ни родителям.

"Сегодня он сам – командир Сечевых стрельцов наших дней. Сам придумал и создал с нуля мощную военную формацию, которая защищает Украину от врага. Он мог быть кем-либо и в чем-то был бы успешен, потому что щедро одарен талантами. Но как историк понимал неизбежность великой войны и всегда создавал военный орден", – написала Татьяна Даниленко.