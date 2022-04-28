Одесса молчит сквозь боль, но повесила на плечо автомат

Одесса молчит. Я не знаю, как у нее так сейчас получается, Одесса точно всегда была неспокойной, порывистой, жаркой, она всегда ждала лета, брызгалась соленой водой, дышала в лицо странными заморскими запахами и шумела тысячами звуков.

Город, который улыбается вопреки

Одессе больно. У нее больше нет шума, она теперь не кривится на музыку, крики и грохот, а прислушивается к бабахам.

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В Одессе молчит порт. Этот город в городе не молчал со Второй мировой – и вот теперь он молчит, и вот это реально грузит, давит, это раздражает больше, чем победные реляции с телевизора или вечные фейсбучные войны "кто кому что должен".

Одесса молчит... Нет, она саркастически кривится, не снимает блокпосты, бережно раскладывает колючки и уважительно кивает Николаеву. Одесса не умирает заранее, она даже иногда позволяет себе улыбнуться. Не как раньше, нет, но дух Одессы – это такая штука, что никто никогда не сможет его угнетить. Х*р там плавал (с).

Та, кто не сдастся без боя

Эти люди... Ты понимаешь – они ведь абсолютно, абсолютно особенные. Они – одесситы, это особый вид украинцев, сочетающий злобу, ум, чрезвычайную энергию и неописуемое чувство юмора, которое никак не клонируется. Такси у них всегда спрашивает: "По паролям или не как все?" Стекло ресторана у них прикрыто фанерой, на которой краской написано: "Это фанерка". Российский военный корабль у них дошел.

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Одесса невероятно хороша. Она такая, будто большой актрисе театра дали автомат, она волшебно улыбнулась, мило взяла его тонкими пальцами, ловко проверила патрон в патроннике, щелкнула предохранителем и привычно повесила на обтянутое вечерним бархатом плечо. Одесса никогда и ни за что не будет молчать.

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