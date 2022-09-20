Взрыв будет слышен сегодня, 20 сентября. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

Обратите внимание Появилось видео момента взрыва мины в Затоке

Жители Одессы будут слышать взрыв

Сегодня под Одессой будет слышен взрыв. Спасатели будут осуществлять контролируемое уничтожение боеприпасов времен Второй мировой войны,

– заявил Назаров.

Он отметил, что подрыв боеприпаса произойдет в Одесской области.

Под Одессой на пляже на мине взорвался отдыхающий

В селе Грибовцы мужчина отправился отдыхать на пляж. Он решил проверить глубину воды, но натолкнулся на российскую мину, которую сорвало с якоря и отнесло к берегу. В результате мужчина взорвался.

Позже стало известно, что трагедия произошла с семьей переселенцев из Донецкой области. Кстати, трагический момент попал на видео.

Просмотреть – Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 20 сентября: смотрите видео